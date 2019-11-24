«Ё» вернулась в названия сотен новгородских деревень

Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия 198 населённых пунктов в Новгородской области.

Как сообщает 24 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс», изменения внесены на основании закона «О государственном языке Российской Федерации» и рекомендаций министерства образования и науки. Они не отразятся на новгородцах и не доставят неудобств при оформлении сделок с недвижимостью, отметили в Росреестре.

Названия деревень должны быть исправлены в картографических материалах. За нарушение установленных правил присвоения или употребления географических наименований предусмотрены штрафы в размере 2-3 тысячи рублей.



