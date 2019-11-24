Карельского школьника перехватили в Петербурге. Он сбежал от бабушки и школьных заданий

Нежелание делать уроки и страсть к компьютерным играм побудили юного жителя Карелии отправиться к родственникам в Выборгский район Ленинградской области.

Как пишет 24 ноября 47news со ссылкой на ИА «Журналистские расследования», вчера вечером в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова в Петербурге был доставлен 12-летний мальчик из карельского посёлка Элисенваара. На подростка обратили внимание полицейские в Невском районе.

Как выяснилось, днём того же дня ребёнок ушёл из дома в Элисенвааре, где он живёт с бабушкой. Он решил автостопом добраться до отца в посёлок Семиозерье (Выборгский район Ленинградской области) и, судя по всему, построил маршрут через Петербург.



