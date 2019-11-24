«Корейцы» свалили светофор на Выборгском шоссе. Пробка почти 2 км

На Выборгском шоссе в Парголово, по данным «Яндекс.Карт», наблюдается пробка длиной около 2 километров – редкость для воскресенья, когда в целом по городу «зелёные» 2 балла.

На пересечении шоссе и улицы Шишкина поздним утром 24 ноября столкнулись две корейские машины – «КИА» и «Хёндэ Солярис», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна машина ткнулась в поребрик, а другая ушла в сторону разделительной полосы и свалила светофор. Проезжую часть засыпало обломками.

Аномальную загруженность Выборгского шоссе в центр сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в 11:30 — 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Несмотря на то что с момента аварии прошло часа 3 – 4, затор на участке шоссе сохраняется, его хвост тянется до развязки с КАД.



