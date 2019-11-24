Данные людей, обратившихся в уральский банк, нашли на улице

В Екатеринбурге на одной из улиц были найдены данные претендентов на работу в «Уральском банке реконструкции и развития». В куче мусора на снегу среди документов оказались анкеты с именами и фотографиями кандидатов.

Как пишет 24 ноября URA.RU, документы, как оказалось, выбросил грабитель, выхвативший сумку с бумагами и кошельком у сотрудника банка в троллейбусе. Сотрудник, опасаясь увольнения, обошёл в поисках документов всю округу, но безрезультатно.

В УБРиР действительно заявили о готовящейся проверке и о планируемом наказании работника. «Отметим, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась», – подчеркнули в банке. Полиция Екатеринбурга также организовала проверку.



