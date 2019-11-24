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24.11.2019 13:11
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Журналисты назвали восьмерых сотрудников ГРУ, которые могли отравить болгарского торговца оружием

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel содержит информацию о потенциальных участниках операции по отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора фирмы. Агентов вновь подвели данные паспортов.

События происходили в апреле 2015 года в Софии, трое мужчин почувствовали себя плохо одновременно, находясь в разных точках города. При этом они утром побывали в одном и том же здании. Там же камеры зафиксировали представителя российских спецслужб.

Издания вычислили, что сотрудники ГРУ приезжали в страну трижды, разным составом. Вычислить их среди попутчиков удалось по номерам паспортов, которые шли номерами один за другим. Реальные имена можно было найти по российским базам данных: шпионы оставляли те же даты и годы рождения. Фотографии из российских баз были сопоставлены со снимками, предоставленными при подаче на шенгенские визы.

В том же расследовании, которое можно прочитать на русском в издании The Insider, были названы возможные причины покушения на Гебрева. Если ранее было известно, что он продавал оружие Грузии во время военных действий 2008 года, то исходя из публикации можно предположить, что против болгарина была предпринята провокация, заставившая Россию подумать, что он был задействован и в сирийском конфликте. Сам бизнесмен утверждает, что в этом направлении не работал. Впрочем, авторы расследования признают, что документ, в котором говорилось о связях болгарской компании с поставкой оружия сирийским повстанцам, – возможно, поддельный и в любом случае он появился уже после того, как было начато планирование операции ГРУ.

После отравления Гебрев долгое время находился в коме, с симптомами вроде тех, что были у Скрипалей, отравленных в Солсбери весной 2018 года. Однако бизнесмен выжил и весной 2019 года дал СМИ интервью, в котором обвинял власти своей страны в бездействии.


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