Съезды на развязке КАД с Выборгским шоссе перекрыты до середины декабря

Серьёзные ограничения введены на севере КАД в связи с работами по замене деформационного шва и барьерного ограждения.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с Выборгским шоссе с 24 ноября по 14 декабря полностью перекрыты для движения транспорта два съезда:

с внутреннего кольца в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области (съезд Горская – Санкт-Петербург);

со стороны Ленинградской области и Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо.

Работы там ведутся в круглосуточном режиме, в три смены. Генеральный подрядчик – ООО «ЕвроТрансСтрой». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.





Напомним, в ночь на понедельник, 25 ноября, будут кратковременно перекрывать движение на развязке с Московском шоссе, в том числе съезды, в связи с работами «Ленэнерго».