Минивэн с иностранцами вылетел на встречку под фуру в Оренбуржье. Среди шести погибших – ребёнок

Шесть человек погибли в результате ДТП в Оренбургской области. Среди жертв – один ребёнок, ещё два человека находятся в больнице.

Как сообщает областная прокуратура, авария произошла рано утром 24 ноября на 15-м километре дороги Оренбург – Акбулак. По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура установила контроль за ходом расследования.

По данным местных СМИ, минивэн Hyundai предположительно выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Лишившись передней части, «Хёндэ» вылетел в кювет и загорелся, а фура проехала ещё около 100 метров и тоже оказалась в кювете. На месте умерли пять человек из минивэна, и один скончался в больнице. Погибшему ребёнку было 6 лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал, пишет, в частности, 56orb.ru.





По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана, добавляет РИА «Новости».