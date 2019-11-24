Полицейским пришлось прострелить колёса шустрой угнанной малолитражки, уходящей по КАД

На юго-западе КАД полиция устроила охоту на малолитражку Ravon R2, водитель которой не остановился по требованию. Подробности погони со стрельбой 24 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всё произошло в ночь на 23 ноября. На 74-м километре внутреннего кольца, после развязки с ЗСД, наряд ДПС попытался остановить Ravon R2, водитель которой нарушил ПДД. Сидевший за рулём не подчинился, продолжив опасные маневры. Тогда инспектор ДПС достал табельное оружие, дал один предупредительный в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колёсам машины нарушителя. Тот тут же остановился.

За рулём сидел 24-летний петербуржец. Автомобиль, на котором он передвигался, был угнан незадолго до этого от дома № 8 по Дачному проспекту. Подозреваемый по делу о неправомерном завладении автомобилем отпущен под подписку о невыезде, пока что на него составлен протокол об административном правонарушении.



