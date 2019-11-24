Автомат, из которого стрелял любитель посаженных машин под окнами полиции, не найден

Автоматическое оружие, которое дало очередь у Управления МВД Московского района Петербурга, до сих пор не найдено. Об этом «Фонтанке» 24 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

Таким образом, до сих пор точно неизвестно, из чего стрелял задержанный накануне «чеченский волк» Мансур Абдылхаисиев – из боевого автомата Калашникова или из охолощенного, демилитаризованного варианта, владеть которым в России можно без лицензии.

Фото: Скриншот с сайта YouTube

23 ноября по соцсетям разлетелось видео, на котором неизвестный на «Приоре» палит в воздух из автомата. Позднее полиция с «Громом» нагрянула в гости в квартиру Мансура на проспекте Тореза. Горячего кавказского парня заставили извиниться на камеру.



