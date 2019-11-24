Пилот самолёта Москва – Анапа скончался во время рейса

Экстренную посадку совершил самолет, выполнявший регулярный рейс из аэропорта «Шереметьево» в Анапу. Как сообщает 24 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс», самочувствие второго пилота резко ухудшилось. Диспетчеры аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону разрешили посадить самолет у них.

Второй пилот был передан медикам скорой помощи, однако, по данным источника, спасти его не удалось. Мужчина 1970 года рождения, по сведениям ТАСС, скончался еще до посадки.

В пресс-службе аэропорта подтверждают пока только информацию о внеплановой посадке самолета и уточняют, что он готовится к вылету в пункт назначения.

На онлайн-табло аэропорта Анапы значится один прибывающий рейс из Ростова-на-Дону, он помечен особым значком с восклицательным знаком и относится к компании «Аэрофлот». Самолет должен сесть в 12:30.



