На КАД автомобилистов смутили провода и заморозки

О ночных происшествиях на юге КАД сообщали очевидцы. Кто-то не был готов к похолоданию, а кто-то оказался не в курсе работ «Ленэнерго».

При въезде на внешнюю сторону КАД с Московского шоссе автомобилям пришлось переезжать провод. Напомним, в течение нескольких ночей здесь ведётся монтаж и демонтаж высоковольтных воздушных линий, в связи с чем движение ненадолго перекрывают как на самом кольце, так и на съездах. В ночь на понедельник, 25 ноября, работы продолжатся.

Рядом, перед съездом на Московское шоссе, на внутреннем кольце сложился грузовик «Мерседес». Зеваки спровоцировали затор, рассказывают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях пишут, что длинномер якобы задел провод.





Ещё одно ДТП было в районе вантового моста. «На обочине фургончик и легковушка, посреди дороги стояла уборочная машина» – так описывали его в «ДТП и ЧП». «Гололёд. Занесло на летней резине», – поясняли в комментариях.

Отметим, что кольцевую регулярно обрабатывают. Для уборки дороги, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уже заготовлено 0,773 тысячи кубометров песка, 1,225 тысячи тонн песко-соляной смеси, 8,996 тысячи тонн соли с антислёживателем и 0,865 тысячи тонн антигололедного реагента ацетатной группы «Нордвей». В прошлом году в итоге потребовалось почти в два раза больше реагентов. Расчистку и обработку покрытия выполняют 70 единиц спецтехники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин (КДМ), три роторных снегоочистителя, семь экскаваторов и погрузчиков, три трактора со снегоочистительным оборудованием.