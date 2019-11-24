Xiaomi может занять место Apple в Европе. Компания включила это в официальный план на год

Смартфоны китайской марки Xiaomi, по расчетам руководителей компании, должны в следующем году войти в тройку компаний-лидеров на европейском рынке. Таким образом, как ожидается, они потеснят ни больше ни меньше Apple.

Как сообщает 24 ноября «Код Дурова», соответствующие планы были заявлены компанией официально. Среди оснований для уверенности в таком будущем — более низкие цены на продукцию.

Ранее компания Canalys провела исследование рынка смартфонов в Европе, в ходе которого выяснилось, что первую строчку занимает южнокорейский гигант Samsung (35,7% рынка), вторую — китайцы Huawei (22,2%), а третью — Apple (18,6%). Таким образом, если планы Xiaomi осуществятся, весь «пьедестал» в Старом Свете достанется азиатам. По итогам ноябрьской аналитики у Xiaomi было 10,5% рынка против 6,5% годом ранее.

В общей сложности европейский рынок смартфонов, по данным из того же отчета, в третьем квартале 2019 года вырос на 8%, став самым быстрорастущим регионом.



