Полиция интересуется тремя маленькими мужчинами. Один из них запрыгнул на такси и всадил нож в водителя

Полиция проверяет информацию о конфликте в Адмиралтейском районе Петербурга, где ночью 24 ноября неизвестные ранили водителя такси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около четырёх утра в полицию сообщили о раненом таксисте на набережной Фонтанки, 90. Прибывшим на место сотрудникам удалось выяснить, что произошло. По предварительным данным, трое неизвестных, чей рост не превышал 160 сантиметров, переходили дорогу. Один из них запрыгнул на BMW пострадавшего.

Само собой, водителю это не понравилось, он вступил в конфликт с мужчинами, которые показались ему тувинцами. В итоге таксист получил удар ножом. Пострадавший был доставлен в медучреждение.

Неделю назад, напомним, ещё одного таксиста на BMW ранили ножом. Истекая кровью, он смог доехать до больницы, где его сразу же поместили в реанимацию. По подозрению в покушении на убийство задержан приезжий.



