«Честное слово, я невиновен!» Noize MC рассказал, как их со Шнуром оштрафовали

Иван Алексеев, известный как рэпер Noize MC, поделился впечатлениями от визита полиции после баттла с Сергеем Шнуровым.

«За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» – прокомментировал он свое фото с полицейскими. К слову, стражи порядка выглядели вполне довольными тем, кого им приходится штрафовать.

На вопрос поклонников о том, оштрафовали ли Шнура, рэпер ответил утвердительно.





В следующем посте артист развил свою мысль, порадовавшись, что его хотя бы отпускают в туалет: «Честное слово, я невиновен!»

Напомним, музыкально-поэтический поединок между группировкой «Ленинград» и Noize MC прошел на стадионе «ЦСКА Арена» 23 ноября. Среди заданий было исполнение песни группы «Чиж и Со» «О любви» в своем стиле. Со счетом 4:3 победил «Ленинград».