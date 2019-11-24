К уличным боям привлекут роботов. Конкретику от «оборонки» ждут через пару месяцев

Перед предприятиями военно-промышленного комплекса поставлена задача сформировать «перспективный облик роботов» для применения в городской и прибрежной зоне.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник РИА «Новости», тактику применения таких роботов разработают уже к началу 2020 года — в такие сроки предприятия должны представить свои предложения.

Это уже не первая за последние дни информация о скорой технологизации ВПК: ранее сообщалось, что целые группировки многофункциональных роботов могут появиться в России к 2025 году, и у каждого будет своя задача.



