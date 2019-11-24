Бизнесмен из Петербурга попрощался с кредитной Audi Q8 за 6 миллионов. Угнали её от гипермаркета

Полиция Петербурга ищет украденную в Приморском районе Audi Q8. Генеральный директор фильмы, занимающейся станочным оборудованием, попрощался со своей машиной на парковке гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 23 ноября по телефону «112» позвонил 67-летний руководитель закрытого акционерного общества. Он рассказал, что оставил свою «ласточку» на Богатырском, 13, на каких-то 20 минут, но и этого угонщикам хватило.

Чёрная Audi Q8 обошлась хозяину в 6 миллионов рублей. Кредит на неё ещё не выплачен.



