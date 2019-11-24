Грузовик полыхал в центре Петербурга. Очевидцы сняли разгрузку в языках пламени

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Около часа потребовалось на то, чтобы потушить грузовик в центре Петербурга утром 24 ноября.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Марата, 21, поступил в 6:27. На место выехали два пожарных расчёта в составе 10 человек. В 7:30 они ликвидировали пожар. В «Газели» сгорело всё, что могло сгореть.

Очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сняли на видео пожар ещё до прибытия огнеборцев. Мужчина в спешке разгружал объятый пламенем фургон, выкладывая груз из кузова рядом на тротуар.





«Сведения о пострадавших не поступали», – отмечается в сообщении МЧС.