Конгресс США думает заблокировать «Северный поток – 2», введя санкции

Конгресс США собирается внести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год, пишет 24 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на Defense News.

По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Джимми Риша, санкции против компаний-участников строительства трубопровода прописаны в законопроекте «О национальной обороне на 2020 год». Решение принято из-за того, что большая часть «Северного потока» готова, и «окно возможностей закрывается», отметил Риш.

По его мнению, санкции, угрожающие подрядчикам большими финансовыми потерями, заставят их прекратить строительство, и тогда Россия будет вынуждена искать новых подрядчиков.

12 ноября, напомним, компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») сообщила, что завершила комплекс работ по трубоукладке на морском и сухопутном участке в России. 13 ноября парламент ФРГ принял законопроект о газовой директиве ЕС к «Северному потоку – 2»



