На Казанской, где машины влетают в дома, – дубль. На тротуаре два авто, в больнице два водителя

В центре Петербурга, на Казанской улице, снова ДТП со зданием. Воскресным утром на тротуар вылетели сразу два автомобиля, и один из них заглянул в окно итальянского ресторанчика. Обе машины – одной модели. Оба водителя – в одной больнице.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 24 ноября около 6:20 на пересечении переулка Гривцова и Казанской. По предварительной информации, мужчина 1998 года рождения на «Фольксвагене Поло», двигавшийся по Гривцова от канала Грибоедова к Мойке, на перекрёстке совершил столкновение с «Поло» под управлением женщины 1984 года рождения, ехавшей по Казанской от Гороховой к переулку Антоненко.

Одна из машин влетела в стену дома. Другую, белую с телефоном «Яндекс.Такси», как видно на фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», отделяют от здания считаные миллиметры.





Оба водителя с травмами средней степени тяжести были доставлены в Мариинскую больницу.

На Казанской и окрестных улицах на удивление часто происходят ДТП с домами. 11 октября на пересечении Гороховой и Казанской «Субару» выехал на встречную полосу и врезался в дом, пострадали сам водитель и два пешехода. В мае этого года там же автомобиль влетел в здание, но с другой стороны. В сентябре «Шевроле Авео» остановился в доме на пересечении Казанской и Вознесенского. В августе на углу Гороховой и Большой Морской в кафе отправился «Солярис», а год назад – карета скорой помощи.