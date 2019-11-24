Его гнали до Карелии, на «Сортавале» он пошел на таран. После убийства петербурженки юноша объяснил, что это было

Оперативники уголовного розыска вынуждены были подставить личную «Ауди» под угнанный «Митcубиши», выскочивший на встречку на трассе в Карелии. До этого автомашины соревновались в мощностях двигателей. Гонка началась около Приозерска, а в это время следователь считал ножевые раны на теле петербурженки. «Фонтанка» услышала, чем она обидела молодого человека, желающего быть похожим на братву.

По информации «Фонтанки», в ночь с 23 на 24 ноября в кабинеты Следственного комитета по Красногвардейскому району привезли некоего 20-летнего Даниила Васильева. Нельзя сказать, что он был абсолютно в норме, – на его физиономии было достаточно кровоподтеков, но это не являлось результатом беседы с ним оперативников «убойного» отдела. Хотя, конечно, полицейские, мягко говоря, были не в духе. Они же не только десятки километров гнались за «Митсубиши», за рулем которого сидел задержанный, но еще и повредили свою «Ауди».

Началось все около 10 утра 23 ноября, когда в доме 42 по улице Коммуны сотрудники обнаружили тело 37-летней петербурженки с множественными колотыми ранами. Вскоре выяснилось, что ее «Митсубиши» отсутствует, нет и ее знакомого – Васильева. Вычислив, что он может находиться у матери в Приозерске, оперативники махнули туда. Мать Васильева уже пребывала в том психологическом состоянии, что рассказала сотрудникам правду: ее сын приехал, заявил, что убил женщину, и исчез.

Наряды ГИБДД сообщили, что нужный «Митсубиши» несется по шоссе под 200 километров и уходит в сторону Карелии. Полицейские смогли приблизиться к автомобилю и шли рядом с ним. Также к ним присоединился наряд ДПС Приозерска. На какие-либо сигналы водитель «Митсубиши» не реагировал.





По данным «Фонтанки», около семи часов вечера 23 ноября на 161-м км трассы «Сортавала», уже на территории Карелии, «Митсубиши» пошел по встречной полосе. «Ауди» сотрудников вынуждена была прижимать его к обочине. «Митсубиши», ударив «Ауди», вновь выскочил на встречку и пошел буквально на таран на подвернувшуюся машину. «Фольксваген Тигуан» успел увернуться, но получил касательный удар и съехал с дороги. Заметим, что в «Фольксвагене» находился мужчина с ребенком.

В результате «Митсубиши», поймав повреждения и разбросав колеса, остановился. Оттуда и достали Васильева.

«Фонтанке» известно, что Васильев рассказал уже на допросе следователю. Последнее время он жил за счет убитой. Она его просто одевала и кормила. Вечером 22 ноября между ними возник конфликт, во время которого женщина назвала его «альфонсом». Этого хватило, чтобы нанести ей десяток ударов ножом.

«Фонтанка» посмотрела на Васильева в социальных сетях. Основной тренд – ругань в сторону полицейских и яркое влечение к эстетике бандитов всевозможных мастей.

Фото: Фото с сайта vk.com

«Фонтанка» уверена, что крепче всех ответил бы на убийство женщины старший оперуполномоченный уголовного розыска Приозерского района Клочков. Именно он сидел за рулем «Ауди». Но ему не дали.