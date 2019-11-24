Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -2
$ 63.71р
70.52р
11:30 24.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
24.11.2019 11:10
Печать

Его гнали до Карелии, на «Сортавале» он пошел на таран. После убийства петербурженки юноша объяснил, что это было

Оперативники уголовного розыска вынуждены были подставить личную «Ауди» под угнанный «Митcубиши», выскочивший на встречку на трассе в Карелии. До этого автомашины соревновались в мощностях двигателей. Гонка началась около Приозерска, а в это время следователь считал ножевые раны на теле петербурженки. «Фонтанка» услышала, чем она обидела молодого человека, желающего быть похожим на братву.

По информации «Фонтанки», в ночь с 23 на 24 ноября в кабинеты Следственного комитета по Красногвардейскому району привезли некоего 20-летнего Даниила Васильева. Нельзя сказать, что он был абсолютно в норме, – на его физиономии было достаточно кровоподтеков, но это не являлось результатом беседы с ним оперативников «убойного» отдела. Хотя, конечно, полицейские, мягко говоря, были не в духе. Они же не только десятки километров гнались за «Митсубиши», за рулем которого сидел задержанный, но еще и повредили свою «Ауди».

Началось все около 10 утра 23 ноября, когда в доме 42 по улице Коммуны сотрудники обнаружили тело 37-летней петербурженки с множественными колотыми ранами. Вскоре выяснилось, что ее «Митсубиши» отсутствует, нет и ее знакомого – Васильева. Вычислив, что он может находиться у матери в Приозерске, оперативники махнули туда. Мать Васильева уже пребывала в том психологическом состоянии, что рассказала сотрудникам правду: ее сын приехал, заявил, что убил женщину, и исчез.

Наряды ГИБДД сообщили, что нужный «Митсубиши» несется по шоссе под 200 километров и уходит в сторону Карелии. Полицейские смогли приблизиться к автомобилю и шли рядом с ним. Также к ним присоединился наряд ДПС Приозерска. На какие-либо сигналы водитель «Митсубиши» не реагировал.  


По данным «Фонтанки», около семи часов вечера 23 ноября на 161-м км трассы «Сортавала», уже на территории Карелии, «Митсубиши» пошел по встречной полосе. «Ауди» сотрудников вынуждена была прижимать его к обочине. «Митсубиши», ударив «Ауди», вновь выскочил на встречку и пошел буквально на таран на подвернувшуюся машину. «Фольксваген Тигуан» успел увернуться, но получил касательный удар и съехал с дороги. Заметим, что в «Фольксвагене» находился мужчина с ребенком.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В результате «Митсубиши», поймав повреждения и разбросав колеса, остановился. Оттуда и достали Васильева.

«Фонтанке» известно, что Васильев рассказал уже на допросе следователю. Последнее время он жил за счет убитой. Она его просто одевала и кормила. Вечером 22 ноября между ними возник конфликт, во время которого женщина назвала его «альфонсом». Этого хватило, чтобы нанести ей десяток ударов ножом.

«Фонтанка» посмотрела на Васильева в социальных сетях. Основной тренд – ругань в сторону полицейских и яркое влечение к эстетике бандитов всевозможных мастей.

Фото: Фото с сайта vk.com

«Фонтанка» уверена, что крепче всех ответил бы на убийство женщины старший оперуполномоченный уголовного розыска Приозерского района Клочков. Именно он сидел за рулем «Ауди». Но ему не дали.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      22.11.2019 15:24

      «Петербургская Недвижимость» предлагает инвесторам новые коммерческие помещения в Красносельском районе

      Компания открыла продажу коммерческих помещений в популярном квартале «Солнечный город», в корпусе 10.2. На выбор представлено 14 вариантов удобных и функциональных планировок. Стартовая цена — от 10,3 млн рублей.
      СРО А «Объединение строителей СПб»
      22.11.2019 15:07

      В Санкт-Петербурге состоялась Окружная конференция членов НОСТРОЙ

      В Петербурге сегодня состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей». В мероприятии под руководством координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова приняли участие руководители и представители 15 из 19 саморегулируемых организаций города.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.11.2019 14:55

      Проекты ГК «Ленстройтрест» номинированы на премию «КАИССА»

      Два проекта застройщика «Ленстройтрест» стали номинантами XXV юбилейной премии в сфере недвижимости «КАИССА».
      22.11.2019 14:54

      «Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

      «Алмаз – Антей» примет участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.