Шушарам обещают две поликлиники, школу и несколько детсадов

В ближайшие два года в новостроечном районе Шушары откроются семь образовательных учреждений и две поликлиники, пообещал губернатор Петербурга Александр Беглов 23 ноября.

По его словам, инвесторы и застройщики зарабатывают на больших объёмах жилья, но не заботятся о социальной составляющей. Город же принимает «жёсткие меры» для того, чтобы «все жилые кварталы создавались с социальной инфраструктурой».

«Мы работаем с подрядными организациями. Часть объектов будем выкупать. – сказал Беглов. – До 2021 года в Шушарах появятся девять социальных объектов».

До конца 2019 года город планирует приобрести у застройщика нежилые помещения для детской городской поликлиники в Вилеровском переулке, к 2021-му – построить новую поликлинику для взрослых на территории предприятия «Шушары». К настоящему времени завершена постановка на кадастровый учёт двух участков на Новгородском проспекте – под школу и детский сад. В 2020 году планируется приобрести четыре помещения для объектов дошкольного образования. В 2021 году застройщик должен достроить детсад на Школьной улице и передать в собственность Петербурга на возмездной основе.





Всего до 2025 года город планирует ввести в строй 189 объектов социальной инфраструктуры.