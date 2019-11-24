Последний суматранский носорог умер в Малайзии. Иман болела раком

В Малайзии умерла последняя известная учёным особь суматранского носорога.

Как сообщает 23 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, 25-летняя самка по имени Иман, о которой заботились в заповеднике с момента ее обнаружения в 2014 году, скончалась от рака в штате Сабах на острове Борнео. Смерть наступила гораздо раньше, чем ожидалось, хотя сотрудники заповедника знали, что она начинает испытывать сильную боль.

Суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец погиб в мае 2019 года. Во всём мире сейчас осталось, по оценкам специалистов по охране окружающей среды, от 30 до 80 особей. К вымиранию вида привели потеря среды обитания и браконьерство.



