Volkswagen прекращает поддержку гоночных команд, которые ездят на бензине

В стремлении избавиться от «бензинового» и «дизельного» прошлого, Volkswagen объявил о стратегии электрификации в области мотоспорта. С конца 2019 года концерн прекратит заводскую поддержку всех гоночных команд, которые ездят на бензиновых автомобилях, и сосредоточится на внедрении электрических.

Это коснется прежде всего тех команд, которые участвую в шоссейно-кольцевых гонках на Golf GTI TCR и в ралли на Polo GTI R5. Производство нынешнего поколения гоночного Golf GTI TCR будет завершено в конце этого года, а следующего поколения уже не будет, сообщает компания.

Что касается раллийного Polo, его еще какое-то время собираются изготавливать на заказ, а гоночные мастерские в Ганновере будут поддерживать его запчастями, но «заводская» фольксвагеновская команда в раллийном чемпионате пересядет уже на другой автомобиль. Какой, пока не объявлено, но это точно будет автомобиль с электродвигателем, если к тому времени FIA приведет в соответствие свой регламент.

В будущем Volkswagen намерен строить гоночные автомобили для шоссейных гонок и ралли на базе своей электрической платформы MEB. Уже сейчас именно на ней создан спортпрототип ID.R, установивший целый ряд рекордов скорости на трассах Pikes Peak (США), Nurburgring (Германия), Goodwood (Британия) и Tianmen (Китай).





Volkswagen имеет богатую спортивную историю побед в различных соревнованиях, включая чемпионат мира по ралли (WRC) и супермарафон Париж – Дакар. Однако до сих пор регламент этих и большинства подобных соревнований не предусматривает участия в них электрических автомобилей. Для них существуют отдельные чемпионаты, такие как Formula E или эко-ралли, популярность которых не идет ни в какое сравнение с «бензиновыми» соревнованиями. Вскоре эти правила, видимо, придется менять, поскольку автоспорт – это лаборатория для проверки многих технических решений, которые потом появляются на серийных автомобилях.

Кстати, первую электрическую раллийную машину, практически удовлетворяющую нынешним требованиям WRC (за исключением главного – наличия ДВС), уже построила другая немецкая компания. Речь идет о раллийной Opel Corsa-е, и франко-немецкая компания даже готова организовать собственный чемпионат в моноклассе, если FIA не поторопится.