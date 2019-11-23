«Лишь бы не мешали». Путин узнал, как старообрядцы переезжают из Америки на Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. На сайте Кремля 23 ноября опубликована часть стенограммы.

По словам Корнилия, за последние два-три года 130 старообрядческих семей, живших в Латинской Америке, переселились на Дальний Восток. В общине уже создались 15 новых семей и родились 30 детей. Готовы к переезду 50 семей, посетивших Россию в прошлом году Россию, и ещё столько же планируют вернуться на Родину в 2020 году.

На вопрос Путина о том, «как они справляются», епископ ответил: «Справляются с Божией помощью. Они люди непритязательные. Как говорится, ничем не надо помогать, лишь бы не мешали. Слава Богу».





Кроме того, Корнилий поблагодарил за подготовку к 400-летию протопопа Аввакума, которую церковь будет отмечать в 2020 году, и за поддержку международного форума, намеченного на тот же год.

В Приамурье реализуется законопроект о предоставлении земель старообрядцам, отмечает РБК. В мае 2017 года президент посетил духовный центр старообрядцев в Москве, а в следующем месяце в России создали специальную службу для помощи возвращающимся в Россию старообрядцам. О том визите Корнилий упомянул на встрече: «Это поистине было историческое событие, которое имело укрепляющее продолжение для нас, старообрядцев».