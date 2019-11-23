Мать, посадившая за руль 6-летнего сына: Я хотела привлечь внимание властей к размерам штрафов

Многодетная мать из Набережных Челнов попыталась оправдаться за то, что посадила за руль шестилетнего сына, и за то, что вела машину с младенцем на руках.

Как сообщает 23 ноября НТВ, Агина Алтынбаева заявила, что хотела привлечь внимание к проблеме недостаточного наказания за нарушения ПДД.

«Я хотела привлечь внимание властей к тому, что за это маленькие штрафы. Дети ездят за рулем. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает законы», – цитирует телеканал высказывание женщины.

Обе видеозаписи Алтынбаева выложила в соцсети. Последнее, под названием «Счастливый сынок», заметил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На записи видно, что мальчик ведёт автомобиль по трассе на скорости 130 км/ч. Сама женщина, известная в городе своими скандалами, заявляла, что не видит «ничего в этом плохого».



