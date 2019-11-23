Чуть не наступили. В день теракта в метро люди на «Восстания» больше получаса ходили в двух шагах от бомбы

Разминирование сумки на "Площади Восстания", фото - Михаил Огнев, архив "Фонтанки"

Чёрная сумка, которую на станции «Площадь Восстания» оставил предполагаемый смертник, больше получаса простояла бесхозной. Видеокамера запечатлела, как своими спинами от пассажиров её прикрывали сотрудники петербургского метро.

Записи с камер наблюдения в метрополитене 23 ноября «Фонтанке» предоставили адвокаты фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Во время судебного следствия прокурор Надежда Тихонова рассказывала, с какими манёврами предполагаемый подрывник добирался до «Сенной площади».

На «Площадь Восстания» молодой человек в красной куртке и синей шапке, в котором следствие узнало Акбаржона Джалилова, приехал в 13:35, встал у стены напротив эскалаторного перехода на «Маяковскую», поставил сумку и через 8 минут ушёл без неё.

Рядом с сумкой стоит компания из трёх мужчин восточной внешности. Судя по записи, они настолько увлечены общением, что не замечают «забытое» практически под ногами. Через десять минут к ним подходит сотрудник метро, указывает на сумку и, очевидно, не найдя среди них хозяина, отгоняет компанию. За это время пассажиры успели не только походить, но и постоять рядом, мимо прошла женщина в форме сотрудницы метрополитена.





Бдительный работник метро сначала один, а потом в компании с коллегой стережёт сумку следующие полчаса. Людей меньше не становится, их поток останавливают руками, мешая пассажирам наступать на бесхоз. В 14:06 к нему подносят газоанализатор, он, как напоминают адвокаты, не срабатывает. Ещё через шесть минут пространство огораживают лентой, ровно в 14:30 запись обрывается.

В официальном телеграм-канале метро 3 апреля 2017 года сообщили, что станция «Площадь Восстания» с переходом на «Маяковскую» закрыта в 14:28. Инспектор службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских получил медаль за «За спасение погибавших» – он обнаружил взрывное устройство на «Площади Восстания» и своевременно дал сигнал тревоги. В сумке находилась замаскированная под огнетушитель бомба, которая не сработала, предположительно, из-за конструктивных ошибок. В СКР считают, что привести устройство в действие смертник хотел дистанционно.

Взрыв в вагоне метро на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 пассажиров, в том числе предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. В помощи ему обвиняют 11 человек, суд слушает их дело в Петербурге с апреля. Гособвинитель просит отправить всех в колонию на срок от 20 лет до пожизненного.