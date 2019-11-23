Взрыв в метро попал на видео. Вагон смерти на «Технологическом» встретили буднично

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года прогремел через семь секунд после того, как поезд заехал в тоннель к «Технологическому институту». Предполагаемого смертника на входе в вагон камеры не поймали.

Записи с камер наблюдения 23 ноября обнародовали адвокаты. Судя по видео, поезд, в котором с «Сенной площади» уехал Джалилов, прибыл на станцию в 14:30. Посадка длилась меньше минуты, мужчина в приметной красной куртке в обзор камер, установленных по краям платформы, не попадает.

Через семь секунд после того, как состав скрылся в тоннеле, изображение тряхнуло, «Сенную» затянуло дымом. Вместе с пассажирами на платформу выскочила сотрудница метро; определить источник задымления, по всей видимости, сразу не получалось. Единственным сохранившим хладнокровие оказался пожилой мужчина – он пропустил поезд и, как показалось, флегматично наблюдал за суетой.





Примерно через минуту состав попал на камеры станции «Технологический институт». Задымления там нет. Вагон без света и части стёкол, с практически горизонтально выбитой дверью заметили не сразу. На записи видно, как молодой человек отшатывается от разорванного металла, и дальше всё снова спокойно. Недолго.

Четвёртый вагон под номером 8147 в качестве вещественного доказательства хранится в депо на проспекте Обуховской Обороны. В июле его осмотрели адвокаты и поделились фотографиями и недоумением.

ГУП «Петербургский метрополитен», который признан в деле потерпевшим, заявил гражданский иск более чем в 110 млн рублей. Это компенсации пострадавшим, недополученная выручка и предстоящие затраты на утилизацию вагона. Представитель Генпрокуратуры в прениях просила удовлетворить иск, признать фигурантов виновными и назначить им наказание вплоть до пожизненного.