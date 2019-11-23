Мэр Тулуна, пережившего наводнение, врезался в КамАЗ. Погибла его жена

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Сан он отделался незначительными травмами, его сидевшая рядом упруга погибла. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком. СК выложил в YouTube видео с места аварии.

По данным местных СМИ, областное СУ СК начало доследственную проверку. Информации на сайте управления пока нет.

Так, издание «ИркСиб» со сылкой на СК пишет, что по предварительной версии, Карих за рулём внедорожника въехал в стоящий на обочине КамАЗ.





Летом Тулун, как и другие населённых пункты Приангарья, пережил две волны наводнения, когда пострадали более 45 тысяч человек. Тулуну досталось больше других: после прорыва дамбы там затопило около 900 домов. Также город «прославился» после высказывания чиновницы о «быдле» (после этого она уволилась, но вскоре нашла работу).

Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году, а в сентябре этого года получил на выборах 43% голосов и сохранил пост.