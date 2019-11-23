«Чеченский волк» из Грозного на камеру извинился перед петербуржцами за ночную стрельбу из автомата

скриншот видео

Мансур Абдылхаисиев, устроивший стрельбу в Московском районе Петербурга, на камеру извинился перед всеми петербуржцами, которым доставил неудобство.

«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принёс психическую травму или иную какую-то», – выдавил уроженец города Грозный. Судя по мимике, можно предположить, что 21-летний петербуржец (молодой человек имеет постоянную регистрацию в городе) не особо раскаивается в содеянном.

Также в распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с телефона девушки Абдылхаисиева, на котором чётко видно, как он берёт в левую руку автомат и начинает стрелять, проезжая мимо УМВД по Московскому району.





Ранее мы писали, что учинившего пальбу задержали у него на квартире. В ходе разбирательства он попытался ввести полицию в заблуждение и свалить вину на своего друга – автоюриста Дениса Таташвили.

Судя по странице «ВКонтакте», Мансур любит заниженные отечественные машины, автозвук и умные цитаты. Также уроженец Грозного гордится своим происхождением, не зря на его «Приоре» красуется хэштег #нохчиборз, что в переводе означает «чеченский волк». Нохчи борз украшает и герб Чечни.

23 ноября по соцсетям разлетелось видео, на котором неизвестный на «Приоре» палит в воздух из автомата Калашникова.