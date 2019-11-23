«Несмотря на попытки подорвать работу, например DDoS из Китая». Дуров извинился за сбой в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале 23 ноября прокомментировал масштабный сбой, случившийся в работе сервиса накануне.

По его данным, 22 ноября с 13 до 14 часов мск проблемы с подключением к Telegram наблюдались примерно у 15% пользователей, в основном, в Германии, Ираке, Узбекистане, России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

«Приносим извинения за каждое сообщение, которое нам не удалось доставить в течение этого часа», – пишет Дуров, подчёркивая, что компания «стремится сделать платформу максимально надёжной».

«Мы гордимся тем, что даже несмотря на попытки подорвать работу (например, DDoS-атаки из Китая в июне), с каждым годом Telegram становится все менее подверженным таким проблемам».





Кроме того, Дуров сообщил, что, по данным DAU (сервис Daily Active Users, подсчитывающий количество уникальных пользователей, которые зашли в приложение в течение суток), статистика Telegram продолжает расти со скоростью около 50% ежегодно. «Этот необычайный рост, к сожалению, все ещё приходит с определенными «болезнями роста», – отметил основатель Telegram.