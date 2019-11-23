«Чеченский волк» угодил в капкан. Стрельба у районного УМВД в Петербурге стала уголовным делом

Полиция задержала в Петербурге «чеченского волка» 21-летнего Мансура Абдылхаисиева. Предполагается, что именно он палил из автомата в открытое окно своей «Приоры», проезжая мимо УМВД по Московскому району.

По данным «Фонтанки», уроженца города Грозный сотрудники правопорядка забрали из квартиры в Выборгском районе. Вместе с ним в отдел поехала его девушка, которая якобы тоже находилась в салоне автомобиля в момент лихой стрельбы, названной позднее «монтажом». По факту «шутки» с автоматом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Интересно, что когда полицейские пришли к Мансуру по месту жительства на проспект Тореза и начали с ним общаться на тему неприличного поведения на повышенных тонах, он решил сдать «друга». Источник рассказал «Фонтанке» следующее: «чеченский волк» признал, что за рулём был он, но стрелял якобы его друг автоюрист Денис Таташвили. Изучение видеозаписей на телефоне подруги Абдылхаисиева показало, что молодой человек врёт – стрелял он сам. На вопрос: «Как же так, Мансур Мусаевич?» – водитель «Приоры» ответил: «Я пошутил».

Кадр из видео в YouTube, источник – instagram.com/mansik_95





Судя по странице «ВКонтакте», Мансур любит заниженные отечественные машины, автозвук и умные цитаты. Также уроженец Грозного гордится своим происхождением, не зря на его «Приоре» красуется хештег #нохчиборз, что в переводе означает «чеченский волк». Нохчи борз, отметим, украшает герб Чеченской Республики.

Ранее по соцсетям разошлось видео, на котором неизвестный на «Приоре» палит в воздух из автомата Калашникова.

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