Слёзы, рвота и волдыри. Заявок по поводу вони стало меньше, но подключаются новые районы – центр и север

Обращений петербуржцев по поводу сильного запаха в субботу стало меньше, однако их география расширилась. От вони начали страдать жители Центрального района Петербурга, а также, судя по письмам читателей «Фонтанки», северных районов: Приморского и Красногвардейского.

В Водоканал 23 ноября поступили только две заявки, по адресам: Лиговский проспект, 97, и Лиговский проспект, 117. Прибыв по этим адресам, бригады не обнаружили химического запаха, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу не поступило ни одной заявки. В предыдущие дни жаловались гораздо чаще: 21 и 22 ноября – по 20 с лишним раз в сутки.

В редакцию «Фонтанки» поступило меньше десятка сообщений от читателей. Одно как раз про Лиговский: в районе метро «очень сильно пахнет из канализации едким чесноком», писал читатель Никита. Татьяна и её двое маленьких детей, живущие на Серебристом бульваре, проснулись утром «от того, что невозможно дышать, до рвоты, <…> и глаза слезятся». Аида с проспекта Энергетиков решила рассказать, что и у них был странный запах: начался 14 ноября, 20-го усилился, а потом пропал. Ощущали запах и в Петроградском районе, откуда уже поступали сообщения.

35-летний житель Дальневосточного проспекта по имени Андрей в письме в редакцию «Фонтанки» рассказал, что 22 ноября после выхода из дома он почувствовал себя странно, а вернувшись, увидел, что его кожа покрылась волдырями. «Вызвал скорую. Мне поставили два укола, краснота сошла», – рассказал читатель, добавив, что никаких веществ и спиртного не употребляет, стиральный порошок не меняет, клопы в квартире не водятся.





С середины недели петербуржцы из Фрунзенского, Невского, Колпинского районов сообщали о зловонии. Роспотребнадзор исследовал воздух в Купчино, но вреда в нём не нашёл. Результаты анализов проб воды будут только 30 ноября, рассказали в Водоканале Санкт-Петербурга. По данным предприятия, причиной стали незаконные сбросы в канализацию. Вечером 22 ноября были пойманы двое подозреваемых в сливе химикатов.