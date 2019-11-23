Отработать 20 лет, быть уволенным и не отчаиваться. В ПФР рассказали, как выйти на пенсию досрочно

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, кто может претендовать на досрочную пенсию и как ее получить. Инструкцию 23 ноября опубликовала «Российская газета».

Досрочную пенсию российские власти назначают тем гражданам, которые незадолго до пенсионного возраста лишились работы (из-за сокращения штатов, например, или из-за банкротства компании), а новую найти не смогли. Чтобы перейти на финансовое обеспечение государства раньше срока, нужно, во-первых, чтобы общий стаж работы был не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин.

Во-вторых, нужно сразу же после увольнения встать на учет на биржу труда и попробовать найти новое место службы. Россияне, которые будут пренебрегать предложениями службы занятости, на досрочную пенсию смогут рассчитывать едва ли, предупредили в ПФР: нужно рассмотреть по крайней мере два варианта. Сотрудникам биржи труда лучше показывать свою заинтересованность, например получать обратную связь от тех работодателей, которые предпочли взять на работу другого сотрудника. Нельзя отказываться и от предложений пройти обучение, чтобы переквалифицироваться, сообщили в Пенсионном фонде.

Получать пенсию раньше срока власти позволят лишь в том случае, если, проанализировав рынок труда, поймут, что трудоустроиться человеку невозможно. Выплачивать ее начнут не раньше, чем за два года до наступления пенсионного возраста. В бюджете ПФР на будущий год заложено 4,4 млрд рублей на выплату досрочных пенсий.



