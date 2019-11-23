«Очередь как в мавзолей». Пешеходы из Ивангорода рвутся за скидками в Эстонию

Огромная очередь из желающих пройти эстонский таможенный пункт образовалась в Нарве. Фотографии людей с баулами появились в соцсетях 23 ноября.

«Стоит примерно от 80 до 120 человек. Суббота, час пик, подобное происходит уже не первый раз», – рассказал 47news автор фото Игорь.

В комментариях очевидцы пишут, что места для всех туристов не хватает, так что очередь выстраивается зигзагами. Некоторые, увидев такое количество желающих, отказались от похода. В нарвском автодорожном пропускном пункте изданию сообщили, что не фиксировали происшествий на границе. «На самом деле сегодня весь день очередь как в мавзолей. Идут пешеходы, едут автобусы, машины», – заявили эстонские таможенники.



