После неудачи на презентации Маск показал, что стекло пикапа Tesla всё-таки выдерживает удар шарика

«Думаю, нам предстоит сделать некоторые улучшения перед началом серийного производства, хаха», – так прокомментировал Илон Маск неудачную демонстрацию «прочности» стекла Cybertruck. Во время вчерашней презентации оно не выдержало удара стального шарика, брошенного главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном.

«Франц несколько раз кидал этот самый шар в окно Cybertruck [на репетиции] перед презентацией» — написал Маск в своем твиттере и даже опубликовал соответствующее видео.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz