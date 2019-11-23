После неудачи на презентации Маск показал, что стекло пикапа Tesla всё-таки выдерживает удар шарика

«Думаю, нам предстоит сделать некоторые улучшения перед началом серийного производства, хаха», – так прокомментировал Илон Маск неудачную демонстрацию «прочности» стекла Cybertruck. Во время вчерашней презентации оно не выдержало удара стального шарика, брошенного главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном.

«Франц несколько раз кидал этот самый шар в окно Cybertruck [на репетиции] перед презентацией» — написал Маск в своем твиттере и даже опубликовал соответствующее видео.





Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.

Однако во время самой официальной презентации Cybertruck после успешного теста с дверью демонстрация такой же прочности «бронированного» стекла не удалась. Хольцхаузен, судя по всему, не рассчитал силы и так запустил стальным шариком в окно водительской двери пикапа, что оно пошло трещинами. Попробовав исправить положение, главный дизайнер повторил удар – на этот раз он разбил окно пассажирской двери. «Наверное, это было слишком сильно», — прокомментировал происходящее Маск и был вынужден остаток мероприятия вести на фоне разбитых боковых стекол Cybertruck.

Это происшествие чуть было не затмило само событие. Во всяком случае, некоторые СМИ уже назвали демонстрацию нового пикапа Tesla «провальной», и вместо того, чтобы обсуждать необычный вид электромобиля или его выдающиеся характеристики, принялись упражняться в сарказме и злорадных шутках по поводу происшествия.

Однако за пределами СМИ интернет отреагировал на неудачу со стеклом на удивление спокойно. Гораздо больше противоречивых отзывов вызвал дизайн «кибертрака», причем почти все отметили, что после первоначального шока автомобиль начал многим постепенно нравится. Даже под самим твитом Маска с «оправданиями» большинство комментариев оказались положительными.