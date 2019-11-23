В Киеве в день памяти жертв Голодомора защищали трансгендеров. С криками, стычками и священником

Киевский марш в поддержку трансгендеров закончился столкновениями. Активисты провели мероприятие по случаю дня памяти жертв трансфобии, который был тремя днями ранее. 23 ноября все остальные украинцы вспоминают жертв Голодомора (голод на Украине в 1932-1933 годы).

Судя по публикациям в твиттере, защитников трансгендерных людей было явно больше сотни, но и на них нашлись противники. Вскоре на активистов налетели с криками мужчины, на площади также оказался священник, который защищался металлическим распятием.

В итоге в ходе столкновений полиция Нацгвардии Украины задержала трёх человек.



