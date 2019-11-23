Грета Тунберг станет ведущей ВВС. Но только на время рождественских праздников

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приглашена выступить в роли одной из ведущих традиционной рождественской серии передач на радиостанции Би-би-си. Сообщение об этом 23 ноября появилось на сайте британской вещательной корпорации.

Программа с 16-летней активисткой в качестве ведущей выйдет в эфир в период с 26 по 31 декабря. Грета Тунберг пообщается с самыми значимыми персонами в сфере климатических изменений, а также с известными экоактивистами. В ее передаче прозвучат репортажи из Антарктики и Замбии, а также интервью с управляющим Банком Англии Марком Карни.

Би-би-си традиционно приглашает известных личностей вести передачи в "тихое" время рождественских праздников, когда событий происходит немного. В этом году аудитория радиостанции услышит программы председателя Верховного суда Бренды Хейл (она проведет экскурсию по суду), художника Перри Грейсона (он расскажет о стереотипах и традиционном мышлении). Также перед микрофоном Би-би-си окажутся журналист Чарльзм Мур, автор биографии Маргарет Тэтчер (его передача будет посвящена свободе выражения мнения) и рэпер George The Poet (с репортажем из Уганды).

В предыдущие годы приглашенными ведущими радиостанции становились артисты Анджелина Джоли и Дэвид Димблби, ученый Стивен Хокинг и предприниматель Ричард Брэнсон, чемпионка по боксу Никола Адамс и бывший спикер британской Палаты общин Джон Берков.



