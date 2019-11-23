В ДТП на Софийской тяжёлые травмы получил несовершеннолетний юноша

Серьёзное ДТП произошло днём 23 ноября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 15 часов на Софийской улице, 33/1, 40-летний мужчина на «Форде Фокусе» совершил наезд на пешехода – несовершеннолетнего молодого человека 2002 года рождения (ему 16 или 17 лет). ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Юноша в тяжёлом состоянии госпитализирован. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.



