Женщина ползла по лесу с перебитыми ногами и проколотым лёгким. «Встречу» организовал её бывший ухажёр

Мужчину, который вывез в лес свою возлюбленную, несколько раз ударил её ножом и оставил умирать, задержали в Иркутской области.

Как сообщает 23 ноября областное СУ СК, районный следственный отдел предъявил 31-летнему жителю города Железногорск-Илимский обвинение в покушении на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Инцидент произошёл в ноябре. По версии следствия, в лесу в районе 16-го километра дороги Железногорск-Илимский – Шестаково во время ссоры со своей знакомой мужчина нанёс ей несколько ударов деревянным предметом (СМИ пишут, что это была бита) по голове, а затем – несколько ударов ножом по телу (по данным СМИ, он целил в сердце). После этого он ушёл.

«Умысел обвиняемого не был доведён до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь», – отмечается в сообщении.

Подробнее об этих обстоятельствах пишут СМИ. По информации «Газеты.Ru», 29-летняя женщина со сломанными ногами и пробитым лёгким доползла до дороги, преодолев около 300 метров, и там её подобрал проезжавший мимо автомобилист. Она провела несколько дней в коме. По её словам, нападавший был прежде её молодым человеком; он насильно увёз её в лес, чтобы избить там.



