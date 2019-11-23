«Их иногда обижают ребята других национальностей». В Госдуме объяснили, откуда в армии берётся дедовщина

С начала 2019 года в российской армии от рукоприкладства старших пострадали около 100 военнослужащих. Число случаев насилия растёт, заявила военная прокуратура.

Вероятно, одна из причин таких инцидентов – это отличия в менталитете у представителей разных народов, предположил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва», опубликованном 23 ноября. В вооружённых силах, по словам депутата, очень серьёзно реагируют на подобные случаи.

«Бывает на национальной почве определённая дедовщина. Ребята славянские – более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей, – уверяет Шерин. – Я по роду деятельности с таким сталкивался, когда служил в вооружённых силах. Я считаю, что в Вооружённых силах РФ на сегодняшний момент в любом случае очень серьёзно реагируют на подобные случаи, если они имеют место быть. Точно никто замалчивать это не будет».

Военный прокурор Сергей Скребец назвал другую причину дедовщины – отсутствие у командиров навыков работы с подчинёнными. В связи с этим необходимо исправлять недостатки профессиональной подготовки курсантов военных училищ, считает он.



