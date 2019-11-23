Спикер ЗакСа Макаров сохранил пост в федеральном руководстве «Единой России». А двое депутатов должностей лишились

Председатель петербургского парламента, секретарь городского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров сохранил пост в федеральном руководстве партии. Решение переизбрать его на должность члена президиума генсовета партии было принято в рамках съезда, прошедшего в Москве 23 ноября.

Ротации подверглись двое других петербургских политиков: член фракции «Единой России» в региональном парламенте Дмитрий Тугов и депутат Госдумы Михаил Романов. Делегаты исключили их из состава партийного генсовета. Зато членство в руководящем органе «Единой России» сохранил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов – соратник Вячеслава Макарова, занимающий пост его первого заместителя в петербургском отделении партии.

Новыми членами президиума генсовета «Единой России» стали сенатор от Петербурга Андрей Кутепов и бывший вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов. Последний занял пост заместителя секретаря генсовета; на этой должности он займется региональными проектами и электоральной работой.



