Zetta в качестве ответа. Глава Минпромторга представил первый российский электромобиль

В субботу, 23 ноября, то есть буквально на следующий день после презентации футуристического пикапа Tesla, глава Минпромторга России Денис Мантуров объявил дату начала производства первого российского электромобиля Zetta. «Наш ответ Илону Маску» должен появиться в первом квартале 2020 года и стоить всего 450 тысяч рублей.

По словам министра, которые цитирует TACC, процесс сертификации электромобиля находится в финальной стадии. Российский элекрокар во многом уникален, особенно в том, что касается энергоэффективности, подчеркивает Мантуров.

Электромобиль Zetta изначально задумывался для людей с ограниченными возможностями, в том числе и финансовыми. СМИ сравнивали его со шведским Unity One. При этом Zetta на 90% состоит из российских компонентов, исключение составляют лишь батареи, поставляемые из Китая.

Zetta это трехдверный компактный городской миникар, он будет выпускаться в трех вариантах, самый дешевый из которых – переднеприводный, а остальные два – полноприводные. В конструкции используются детали подвески от ВАЗ, однако основная «платформа» – собственное ноу-хау компании. Основное отличие от большинства серийно выпускающихся электромобилей – это размещение электродвигателей прямо в колесах, что позволит экономить не только место, но и добиться той самой лучшей энергоэффективности, которая так понравилась министру Мантурову.





Компания Zetta намерена выпускать свой одноименный автомобиль в количестве не менее 15 тысяч штук ежегодно. Около половины предполагается поставлять на экспорт, причем в списке стран, «проявивших интерес», по утверждению создателей российского электромобиля, не только Казахстан и африканские государства, но и OAЭ, Иордания и Кувейт.

Zetta весит 500-700 килограмм в зависимости от комплектации и объема батареи и развивает скорость до 120 км/ч. Емкость батарей от 10 до 32 кВт/ч, что должно обеспечивать пробег на одном заряде от 200 до 560 километров. Объем багажника – примерно 180 литров, что для городского электромобильчика совсем неплохо. Также предусмотрена версия для инвалидов с возможностью заезда в салон прямо на коляске через заднюю дверь и управления через нейросеть, без физических руля и кнопок.