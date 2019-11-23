«Лучше пусть воняет, чем сгорит». В Самаре владельца полыхающего BMW выручил ассенизатор

Откачивающая жидкости машина пришла на помощь жителю Самары, BMW которого загорелось посреди дороги. Видеозапись спасения была опубликована в соцсетях 23 ноября.

Название ролика говорит о том, что на внедорожник вылили не просто грязь, а жижу из канализации. Сперва водитель-ассенизатор просто поливал крышку капота. Когда владелец машины смог её открыть, оттуда вырвался столб пламени, который тут же был локализован струёй коричневой субстанции.

Ролик вызвал массу шуток у комментаторов, но большинство сошлись во мнении, что в данной ситуации все средства хороши. «Лучше пусть воняет, чем сгорит», – резонно заметила одна из подписчиц паблика.





Подобные случаи тушения, имевшие место в разных регионах России, уже доказывали эффективность метода. Именно так в мае 2019 года в Янино под Петербургом заливали полыхавший «Форд Транзит». Любопытно, что наши земляки оказались морально более стойкими, чем ивановцы, снимавшие тушение прошлым летом с совсем уже безопасной дистанции.