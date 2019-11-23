Дзюба принес «Зениту» победу в Казани

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Рубина» в субботу, 23 ноября, в Казани. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Петербуржцы забили первыми: на 8-й минуте отличился Сердар Азмун. На 66-й минуте Евгений Марков сравнял счет. Отметим, что Марков – воспитанник Академии «Зенит». На его счету 30 матчей за «Зенит-2», но сыграть за главную команду у него так и не получилось. На 79-й Артем Дзюба забил второй гол и принес победу своей команде.

Таким образом, «Зенит» сохранил 5-очковое преимущество перед идущим вторым «Локомотивом».

Следующий матч петербуржцы проведут в рамках группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона» 27 ноября.



