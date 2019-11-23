А был ли смертник? Полиция Петербурга заново ищет Акбаржона Джалилова

Полицейских Калининского района Петербурга озадачили поисками Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура называет автором взрыва в вагоне поезда петербургского метро 3 апреля 2017 года. Об этом 23 ноября сообщил адвокат Виктор Дроздов на пресс-конференции защитников по делу о теракте в метро. По его словам, накануне он обратился в 15 отдел полиции с заявлением о пропаже уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения.

Как подчеркнул Дроздов, он действовал не как адвокат одного из фигурантов, а как физическое лицо, заинтересованное судьбой Джалилова. «Меня тревожит, что человек пропал, и это никого не интересует», – объяснил он.

Считать Джалилова погибшим при взрыве адвокат не берётся из-за отсутствия в материалах справки о смерти. «Есть постановление от 21 или 22 апреля 2017 года хранить останки в морге, но постановления о захоронении в деле нет», – заявил Дроздов.

Процедура опознания и заключения генетической экспертизы, которые представлены в деле, его не убеждают. Добиться конкретики о месте захоронения защитнику не удалось. «А был ли Джалилов?..» – задался вопросом Дроздов.





В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что заявление от Виктора Дроздова поступило накануне в 11:30 утра. Его приняли, проводится проверка.

22-летний Акбаржон Джалилов стал третьим кандидатом в смертники. Его имя как единственного подрывника 4 апреля 2017-го официально назвал Следственный комитет, а в ФСБ как будто знали уже накануне.

По версии следствия, Джалилов в 2015 году был завербован руководителями запрещённой в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад», прошёл подготовку в лагере в Сирии и вернулся в Петербург с задачей самоподрыва. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и прекращено в связи со смертью. Обвинений с Джалилова это не снимает – по российским законам, тела террористов родным не выдают, о месте и времени их захоронения не сообщают.

По делу о теракте в метро Петербурга судят 11 человек. Гособвинитель в прениях запросила для них от 20 лет в колонии до пожизненного. Представленные в деле доказательства адвокаты сравнивают с воздушными замками, никто из фигурантов не признаёт вину.