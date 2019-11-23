«Единая Россия» займется правозащитой. Под руководством главного редактора Russia Today Симоньян

Сопредседателем рабочей группы генерального совета «Единой России» по правозащите станет главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Об этом во время партийного съезда 23 ноября заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов.

У команды Маргариты Симоньян есть «очень хорошие наработки» в правозащитной сфере, заявил депутат, передает РИА Новости. Старшинов привел в пример проект Russia Today под названием «Не один на один», который рассказывает истории «простых людей в непростых жизненных ситуациях».

О том, что правозащита станет одним из главных направлений работы партии, заявил во время выступления на съезде лидер «Единой России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В партии появится специальный центр, который будет отстаивать «фундаментальные права граждан», пообещал он. На единороссов, которые «ведут себя недостойно», Медведев призвал жаловаться в партийную комиссию по этике. За девять месяцев эта комиссия уже рассмотрела 150 обращений, сообщил председатель правительства.



