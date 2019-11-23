«Если кто-то стесняется, из партии лучше выйти». Медведев раскритиковал единороссов, которые пошли на выборы самовыдвиженцами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев критически высказался о членах «Единой России», которые не стали афишировать свою партийную принадлежность на последних выборах и баллотировались самовыдвиженцами. Они только запутали избирателей, заявил лидер партии на съезде 23 ноября.

«Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше», – сказал Дмитрий Медведев. Он напомнил, что «Единая Россия» выдвинула на сентябрьских выборах кандидатов на губернаторские посты, и все они «одержали уверенную победу». «Кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется, лучше выйти и из партии и освободить место тем, кто верит в ее будущее», – посоветовал лидер «Единой России».

Шестеро из шестнадцати временно исполняющих глав регионов, назначенных Владимиром Путиным, на последних губернаторских выборах баллотировались самовыдвиженцами, без поддержки «Единой России». Это решение в администрации президента приняли после неудачной для «Единой России» губернаторской кампании 2018 года, писали федеральные СМИ. Самовыдвиженцем баллотировался и губернатор Петербурга Александр Беглов. Во время предвыборных дебатов он назвал себя беспартийным, после чего петербургская «Единая Россия» удалила с сайта страницу Александра Беглова, где он упоминался в качестве члена высшего совета партии.

Ранее Дмитрий Медведев уже критиковал практику самовыдвижения членов «Единой России». Месяц назад он поддержал идею глав нескольких регионов возглавить партийные отделения в своих субъектах.





Кандидаты от «Единой России» выступили успешнее самовыдвиженцев и на последних муниципальных выборах в Петербурге, заявил недавно лидер петербургского отделения партии Вячеслав Макаров. Он признался, что единороссы отказывались от партийного бренда во время кампании из-за внутриэлитных конфликтов.