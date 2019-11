Посадка – огонь. Самолёт в Боготе приземлился, разбрасывая искры

Самолёт венесуэльской авиакомпании Avior Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Боготы. Фото и видео очевидцев с места события были опубликованы в соцсетях 23 ноября.

Как сообщают СМИ, у «Боинга», выполнявшего рейс YV3012 из Венесуэлы в столицу Колумбии, после приземления подломилась правая основная стойка шасси. На борту находились 88 пассажиров, один из них записал видео в прямом смысле искромётной посадки.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения, их степень предстоит оценить специалистам. Полоса, где произошло ЧП, была временно выведена из эксплуатации.

