Путин учит «Единую Россию» «терзать и трясти чиновников»

Президент России Владимир Путин призвал представителей «Единой России» «терзать и трясти чиновников». Об этом он заявил, выступая на съезде партии 23 ноября.

«Единая Россия» не должна ассоциироваться с каждым чиновником или соглашаться со всеми действиями представителя власти, «какой бы пост он ни занимал, даже если он подчеркивает близость к партии», заявил президент. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее – они и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории», – добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что надо больше внимания уделять проблемам на местах, о которых говорят россияне во время ежегодной прямой линии с президентом. «То больничку покажут развалившуюся, то школу, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы на местах должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать, трясти, добиваться решения», – сказал Владимир Путин.

XIX съезд «Единой России» проходит 23 ноября в Москве. Он посвящен подготовке к думским выборам 2021 года.



