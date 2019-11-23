Мужчина умер после «поцелуя» своей собаки

В немецком городе Бремен 63-летний мужчина скончался, заразившись инфекцией, которую в его организм занёс лизнувший его домашний питомец.

Как сообщает 23 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail, в организм немца попал бактериальный патоген Capnocytophaga canimorsus. Раньше считалось, что заразиться этой инфекцией можно только через укус, но собака не кусала хозяина.

Мужчина попал в больницу с тяжёлым сепсисом: всё его тело покрывала сыпь, потом появились синяки и невротические боли. Через некоторое время отказали почки, печень и кровеносная система, началась гангрена. Врачи долго пытались вернуть больного к жизни, даже после того, как у него развилась пневмония и появилась жидкость в мозге. Родственники пациента приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Теперь учёные пытаются исследовать новые особенности заражения патогеном Capnocytophaga canimorsus.



